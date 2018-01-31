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غزة - الرسالة نت

أعلنت وزارة الصحة بغزة ظهر اليوم الاربعاء، توقف المولدات الكهربائية في سبع مراكز صحية في قطاع غزة بسبب نفاذ الوقود.

وقال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة بغزة ان المراكز هي الصوراني، والقومسيون الطبي، والمؤسسة الطبية، وادارة صحة غزة، ومركز عبسان الكبيرة، والعطاطرة والمعاقين حركيا.

واكد القدرة ان لجنة ادارة الازمات في الوزارة تؤكد ان الوضع الصحي دخل في مرحلة غير مسبوقة جراء ازمة الوقود، مطالبا بالتدخل الفوري لانهائها.

كما طالب شركة توزيع الكهرباء بتوفير الكهرباء للمشافي على مدار الساعة.

وكانت الصحة اعلنت انحسار خدماتها في مستشفى بيت حانون والدرة للأطفال وتحويل مرضاها للمشافي الاخرى بسبب نفاذ الوقود.

وفي غضون ذلك، حذر القدرة من خطورة انعكاس هذه الأزمة على أوضاع المرضى في غزة، و"التي باتت حياتهم معرضة للخطر أكثر من أي وقت مضى".