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كابل- الرسالة نت

ضرب زلزال بقوة 6.1 على مقياس ريختر العاصمة الأفغانية كابل اليوم الأربعاء، وامتد تأثيره ليشعر به سكان باكستان وولاية أوتار براديش شمالي الهند وشرق أوزبكستان.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال كان على بعد 66 كيلومترا جنوب شرقي مدينة فيض آباد وعلى عمق 191.2 كيلومترا، فيما قال مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي إن مركز الزلزال يقع في جبال هندكوش على بعد 270 كيلومترا شمال شرق كابل، على عمق 180 كيلومترا.

ولم تعلن السلطات الأفغانية بعد عن خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وفي باكستان نقل مراسل الجزيرة عن مصادر رسمية قولها إن شخصا قتل وجرح آخرون في منطقة لاسبيلا في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد بعد انهيار سقف منزلهم، كما أشار إلى أن عددا من المنازل الطينية تصدعت في بلوشستان.

وكان زلزال بقوة 7.5 درجات وقع في المنطقة نفسها في أكتوبر/تشرين الأول 2015، مخلفا 380 قتيلا.