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واشنطن- الرسالة نت

أكدت الولايات المتحدة استعدادها للعمل مع قطر لردع ومواجهة أي تهديد خارجي لسلامة الأراضي القطرية يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، كما أشادت بدور قطر في مواجهة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله.

ودعا الإعلان المشترك الذي وقعه البلدان في إطار جلسات الحوار الإستراتيجي الأميركي القطري بواشنطن إلى تعزيز الشراكة في مسائل الأمن الإقليمي والاستقرار في منطقة الخليج ومكافحة الاٍرهاب.

وتسعى قطر والولايات المتحدة لبدء برنامج دعم التدريب على أساليب مكافحة الإرهاب في أقرب فرصة. وسيركز البرنامج على قطاعات متعلقة بأمن الطيران المدني والتحقيقات المتعلقة بالإرهاب وحماية الأهداف الرخوة. وكانت الدوحة وواشنطن قد وقعتا مذكرة التفاهم بشأن مكافحة الإرهاب يوم 11 يونيو/حزيران 2017.

وقد أكد وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد العطية أن العلاقة بين البلدين أوسع من التعاون الأمني، لأنها تشمل التعاون في العديد من المجالات الأخرى بما فيها الطاقة والتجارة.

الأزمة الخليجية

بخصوص الأزمة الخليجية، أكد البيان القطري الأميركي المشترك على الحاجة إلى حل فوري للأزمة يحترم السيادة القطرية. وعبرت الدولتان عن القلق من آثار الأزمة الأمنية والاقتصادية والإنسانية المؤذية، وأعربتا عن القلق من تأثير الأزمة على السلام والاستقرار الإقليمي والالتزام بالقانون الدولي.

وعبرت قطر والولايات المتحدة عن ارتياحهما لتعزيز علاقاتهما الثنائية، وأكدتا في الحوار الإستراتيجي التزامهما المشترك للدفع بالأمن العالمي والرفاهية. كما أكدتا على دعمهما الكامل لمجلس تعاون خليجي قوي يركز جهوده على مواجهة التحديات الإقليمية والسعي لمستقبل آمن ومزدهر لكافة شعوبه.

وبحث الطرفان في الحوار الإستراتيجي قضايا الأمن الإقليمي والاستقرار، بما فيها الجهود المشتركة للقضاء على تنظيم الدولة والصراعات المستمرة في سوريا والعراق وليبيا وأفغانستان، بالإضافة إلى جهود حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقد أقرت الولايات المتحدة بدور قطر الإنساني سواء على المستويات الثنائية أو دعم عمل مختلف وكالات الأمم المتحدة في المهام المتعلقة بالنازحين والأطفال الصغار والنساء. ونوهت بالتزامات قطر في مجالات مكافحة الاتجار بالبشر ودعم حقوق العمالة. وقد تم تشكيل فريق عمل يسعى لتطبيق أولويات السياسات المشتركة والشراكات السياسية.