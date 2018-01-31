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الاراضي المحتلة - الرسالة نت

قال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، إن حالة من التوتر تسود سجن عسقلان منذ أكثر من أسبوع جراء الاقتحامات والتفتيشات المستفزة والمتواصلة من قبل قوات القمع وإدارة السجن لغرف ومقتنيات الأسرى.

وأوضح عجوة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن حالة من التوتر والاستفزاز تسود أوساط الحركة الأسيرة هناك منذ مدة، بسبب سياسة التفتيش والاقتحام والعبث بمقتنيات الأسرى ونقل عدد منهم الى سجون أخرى دون أسباب.

وأضاف أن إدارة السجن هددت بفرض عقوبات وغرامات مالية جديدة بحق الأسرى، بعدما قررت حرمان جميع الأسرى في غرفتي (2، 3) من زيارات الأهل لمدة شهرين متواصلين.