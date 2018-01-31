تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت - وكالات

نفى أحمد بامعوضة مدير التعاقدات بالأهلي السعودي, ما تردد مؤخرا بشأن تفاوض إدارة ناديه مع الزمالك للحصول على خدمات 3 لاعبين من الفريق.

وكانت تقارير صحافية قد ذكرت أن الأهلي يرغب في ضم 3 لاعبين من الزمالك, خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال بامعوضة في تصريحات إذاعية مصرية: "الفريق كان بحاجة لمدافع ومهاجم ولاعب وسط، تم عرض 3 لاعبين من الزمالك علينا عن طريق وكلاء لاعبين".

وأضاف: "الثلاثي هم باسم مرسي وطارق حامد وعلي جبر، لم ندخل في أي مفاوضات رسمية مع الزمالك لضمهم".

يشار إلى أن جبر انتقل قبل أيام إلى وست بروميتش ألبيون معارا لمدة 6 أشهر.