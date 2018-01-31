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الرسالة نت - وكالات

فتح كارلو أنشيلوتي المدير الفني السابق لبايرن ميونيخ، الباب أمام تدريب منتخب إيطاليا خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الأمر يتوقف على مدى وضوح الرؤية داخل أروقة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

وفشل الاتحاد الإيطالي في انتخاب رئيس جديد خلفا لكلاوديو تافيكيو الذي استقال من منصبه قبل أكثر من شهرين، ولم ينجح أي من المرشحين الثلاثة (كاسيمو سيبيليا، وغابرييلي غرافيننا، وداميانو توماسي) في الحصول على النسبة المطلوبة للفوز.

وقال أنشيلوتي في تصريحات نشرها موقع "فوتبول إيطاليا"، إنه لن ينظر في أي عرض لتدريب المنتخب الإيطالي، حتى تستقر الأمور في الاتحاد، رغم أن الأولوية بالنسبة له هو تولي منصب المدير الفني لفريق, وليس منتخب وطني في المرحلة المقبلة.

وتطرق المدرب في إطار تصريحاته، للإشادة بجينارو غاتوزو المدير الفني الحالي لميلان، مشيرا إلى ثقته الكبيرة في قدرة لاعب "الروسونيري" السابق، على قيادة ناديه نحو طريق الانتصارات مرة أخرى.

يشار إلى أن ميلان استعاد الثقة مجددا, وحقق الفوز في آخر 3 مباريات بالدوري الإيطالي، تحت قيادة غاتوزو على حساب كروتوني (1-0)، وكالياري (2-1), ولاتسيو (2-1).