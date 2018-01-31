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غزة - الرسالة نت

اختتمت وزارة التربية والتعليم العالي والكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا بخان يونس برنامجا تدريبياً مشتركا في مهارات القياس والتقويم لأعضاء هيئة تدريس في أربع كليات جامعية ومتوسطة.

وأثناء حفل الختام أكد نائب العميد للشئون الأكاديمية الدكتور حسام نعيم النفار على حرص الكلية الدائم على الارتقاء بمختلف جوانب العمل بالكلية لا سيما تطوير أعضاء هيئة التدريس، مبدياً سعادته باستضافة هذا البرنامج النوعي ومرحبا باستضافة المزيد منه.

بدوره قدم مدير الكليات بالوزارة الأستاذ محمد أبوهربيد شكره للكلية على حسن تنظيمها واستضافتها للبرنامج، مؤكداً على أهمية تطوير أعضاء هيئة التدريس وإكسابهم المهارات المتعددة، مشيراً لأهمية مهارات القياس والتقويم لعضو هيئة التدريس خاصة في مؤسسات التعليم العالي.

جدير بالذكر أن البرنامج استمر على مدار 6 أيام تدريبية بحضور ثلاثين متدربا من أربع كليات جامعية ومتوسطة.