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غزة- الرسالة نت

حذر مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية في مقره المؤقت بمدينة الزهراء وسط قطاع غزة من توقف خدماته بسبب عدم قدرته على توفير الوقود اللازم للتشغيل والادوية والمستلزمات الطبية للمرضى.

وقال المدير العام لمستشفى الوفاء، تيسير البلتاجي " إن حياة المرضى في خطر شديد والمستشفى مهدد بالتوقف عن العمل في كل لحظة بسبب قرب نفاذ مخزون الوقود والادوية والمستلزمات الطبية لديه وعدم قدرة المشفى على شراءها بسبب عدم وفاء الحكومة على الايفاء بالتزاماتها بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعصف بالقطاع الحكومي في غزة ".

وأضاف البلتاجي، أن المشفى يحتاج يوميا إلى 300 لتر من السولار لسد عجز خط الكهرباء المزود للمستشفى وهو غير قادر الآن على توفيره بالحد المطلوب حالياً بسبب الأزمات التي عصت بالمستشفى بعد تدمير كافة مبانيه وموارده في الحرب الأخيرة على غزة عام 2014م.

وأوضح تشغيل المولد لاستمرار عمل المشفى يترتب عليه نفقات مالية فوق طاقة المستشفى وعلى حساب الخدمات الصحية المقدمة للمرضى ، وبالتالي يشكل ذلك عبئاً مالياً اضافياً على المستشفى.

وحذر من أنه في حال توقف الأجهزة الطبية عن المرضى طريحي الفراش وحالات الغيبوبة والشلل سوف تهدد حياة المرضى وتعرضها للخطر.

وناشد البلتاجي المؤسسات الدولية والجهات المانحة وأصدقاء الشعب الفلسطيني وأصحاب الضمائر الحية بسرعة التدخل العاجل لرفع الحصار عن قطاع غزة وتزويد المستشفيات بالوقود اللازم لها لتمكينها من أداء دورها في تقديم الخدمات الصحية للمرضى وانهاء المعاناة الصحية والانسانية في قطاع غزة بشكل عاجل.