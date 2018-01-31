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الرسالة نت - وكالات

حصل الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، على أول طرد في مسيرته، خلال لقاء رين (3-2)، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس الرابطة الفرنسية.

والتحم مبابي بقوة مع إسماعليا سار جناح رين، ليسقط الأخير على أرضية الملعب في الدقيقة 62، وسط اعتراضات لاعبي الفريق صاحب الأرض.

ومع رجوع حكم اللقاء إلى تقنية الفيديو للمرة الثالثة خلال اللقاء، أشهر البطاقة الحمراء مباشرة في وجه مبابي، بسبب تدخله العنيف الذي أدى إلى إصابة قوية للاعب.

وكان حكم اللقاء، قد ألغى هدفا لرين وآخر لسان جيرمان، بعد الاعتماد على تقنية الفيديو، إذ أن الأول كان باليد، والآخر بداعي التسلل.

يشار إلى أن مبابي شارك في 28 مباراة مع باريس في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 15 هدفا وصنع 13.