تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت- محمود فودة

قال شريف النيرب المتحدث باسم لجنة التكافل الوطنية والإسلامية، إن اللجنة بصدد تنفيذ مشروع دعم للصيادين خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفا أن مشروع تحرير شهادات الخريجين ما زال قيد العمل.

وأوضح النيرب في تصريح لـ"الرسالة نت"، اليوم الأربعاء، أن يوم السبت المقبل سيشهد فعاليات دعم الصيادين في ميناء غزة البحري، مشيرا إلى أن الدعم يشمل ثلاجات لحفظ الأسماك ومعدات أخرى.

وأكد أن مشروع تحرير شهادات الخريجين ما زال قيد العمل من قبل اللجنة المختصة في متابعة الملف.

وأشار إلى أن الملف الصحي بات في آخر مراحله بدعم الأطفال الصم بسماعات طبية خلال الأسابيع المقبلة.

وحول المصالحة المجتمعية، بيّن النيرب أن تجميد العمل في ملف المصالحة الاجتماعية كان بهدف فتح المجال امام المصالحة الوطنية، مشيرا إلى أن ملف المصالحة المجتمعة ما زال مفتوحا، ومن الممكن عودة العمل به.