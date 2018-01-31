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الرسالة نت- محمد عطا الله

كشفت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن وجود عناصر لبنانية وأجنبية شاركت ضمن محاولة اغتيال محمد حمدان أحد كوادر الحركة في لبنان.

وقال ممثل الحركة في لبنان على بركة، في تصريح خاص لـ"الرسالة نت" مساء الأربعاء، إن مجريات التحقيق في جريمة تفجير صيدا الذي نجا منه حمدان، كشفت بأن اللبناني محمد الحجار هو أحد أفراد الموساد حيث شارك في التفجير وكان يقل شبكة الموساد من مكان اقامتهم في بيروت إلى مدينة صيدا بسيارته الخاصة، ويعمل سائق تاكسي.

وأضاف بركة أن المتهم الحجار شارك قبل عملية التفجير في مراقبة مكان إقامة حمدان، واستطاع الأمن اللبناني إلقاء القبض عليه من خلال التعاون المشترك مع الأجهزة الأمنية التركية، بعد مغادرته لبنان إلى تركيا بيوم واحد من التفجير.

وأوضح أن الحجار موقوف لدى الأجهزة الأمنية اللبنانية وقد اعترف بارتباطه مع العدو الصهيوني وتلقيه التوجيهات من جهاز الموساد "الإسرائيلي" عبر أحد أجهزة الاتصال الموجودة في منزله ببيروت.

وأكد بركة أن الأمن اللبناني تمكّن من معرفة جميع هوايا عناصر الموساد المشاركين في جريمة التفجير، حيث غادرو لبنان يوم التفجير إلى دول متعددة، وإثنين منهم يحملون جوازات أجنبية غير لبنانية.

وأشار إلى أن حركته لن تنجر إلى أي معركة خارجة مع الاحتلال، مجددا شكره للأجهزة الأمنية اللبنانية التي بذلك جهودا كبيرة لتحقيق هذا الإنجاز.

وفي (14 كانون الثاني 2018) نفذّ عناصر الموساد الإسرائيلي محاولة اغتيال للقيادي في حركة حماس محمد حمدان، عبر تفجير سيارته الخاصة بمدينة صيدا حيث نجا من الاستهداف وأصيب على اثره بجراح طفيفة.