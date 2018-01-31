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لندن-الرسالة نت

طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا السلطة الفلسطينية بإطلاق سراح المواطن الفلسطيني محمد الداية فوراً المعتقل في سجونها بصورة تعسفية على ذمة القضاء العسكري، على خلفية اتهامه بارتكاب مخالفات وفقاً لقانون الجرائم الإلكترونية.

وبينت المنظمة أن اعتقال الداية فضلاً عن كونه غير قانوني، فإن اعتقاله على خلفية تلك التهمة يؤكد على أن السلطة لا تتوان في المضي قدماً نحو قمع حرية الرأي والتعبير، والتضييق على من يخالفها الرأي.

وأكدت المنظمة أن تدهور الحالة الصحية للداية يُعطي مؤشر خطير على تعامل الأجهزة الامنية مع الموقوفين لديها.

وكانت السلطة الفلسطينية اعتقلت العميد بالأمن الوطني محمد يوسف محمود الداية المرافق الشخصي للرئيس الراحل ياسر عرفات بتاريخ 20 ديسمبر/ كانون الاول 2017، بعد تلقيه اتصالا هاتفياً من اللواء "زكريا مصلح" مدير الاستخبارات العسكرية في رام الله يطلب منه الحضور لمقر المخابرات بصورة غير رسمية.