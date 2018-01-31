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رام الله - الرسالة نت

دعا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى دور وساطة لألمانيا وفرنسا في حل نزاع الشرق الأوسط بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال عباس اليوم الأربعاء عقب لقائه وزير الخارجية الألماني زيغمار غابريل في رام الله: "ينبغي بالطبع مواصلة مفاوضات السلام.. إننا نعتمد في ذلك بشدة على ألمانيا وفرنسا".

وأكد أنه يتعين مواصلة الوساطة عبر اللجنة الرباعية الدولية، التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بالإضافة إلى عدد من الدول الأوروبية والعربية.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة لم تعد مؤهلة كوسيط نزيه في نزاع الشرق الأوسط.

وكان عباس طالب الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأسبوع الماضي بالاعتراف بدولة فلسطينية.

يشار إلى أن الحكومة الألمانية نأت بنفسها عن اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لـ "إسرائيل".

وكان الألماني غابريل ذكر في وقت سابق اليوم عقب محادثاته مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس أنه من وجهة نظر ألمانية وأوروبية يتعين تحديد وضع المدينة من خلال المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مضيفاً أنه يتعين وجود دولتين إسرائيلية وفلسطينية في إطار تسوية سلمية.

وأوضح أن القدس من الممكن أن تكون عاصمة للدولتين.

وأكد غابريل أنه لا يمكن إحداث تقدم في عملية السلام بالشرق الأوسط بدون الولايات المتحدة، مضيفاً أنه سيُجرى محاولة إقناع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالموافقة على المفاوضات، "إذا طرح الأمريكان عرض وساطة على الطاولة".