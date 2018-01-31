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جنيف-الرسالة نت

قال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء إنه رصد 206 شركات تربطها صلات عمل بمستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية حيث قال إن الانتهاكات ضد الفلسطينيين "منتشرة ومدمرة".

وذكر مكتب المفوض السامي في بيان أن "غالبية هذه الشركات متمركزة في إسرائيل أو المستوطنات (143)، بينما ثاني أكبر مجموعة تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها (22). وبقية الشركات تتخذ من 19 دولة أخرى مقرا لها".

وهذا التقرير ذا حساسية سياسية نظرا لأن الشركات المدرجة في قاعدة بيانات الأمم المتحدة قد تكون عرضة للمقاطعة أو تصفية استثمارات بها بهدف تكثيف الضغط على إسرائيل بشأن المستوطنات التي تعتبرها معظم الدول في المنظمة الدولية غير شرعية.ش