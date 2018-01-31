تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت- محمد عطا الله

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن القرار الأمريكي بوضع رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية على لائحة الإرهاب، يفضح عمق الانحياز الأمريكي الذي وصل حد الشراكة مع الاحتلال ضد المقاومة الفلسطينية.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، مساء الأربعاء، إن شعبنا يمارس حق الدفاع عن نفسه، وهذا القرار الأمريكي مخالف للقانون الدولي، مشددا على أن من يجب وضعه على قائمة الإرهاب هم قيادة الاحتلال الإسرائيلي التي ارتكبت مجازر بحق شعبنا.

وأضاف قاسم أن هذه القرارات الأمريكية محاولة فاشلة للضغط على حماس لثنيها عن تمسكها بالمقاومة، مؤكدا أنها لن تفلح في كسر إرادة شعبنا.

وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية على قائمة "الإرهاب" الدولية.

وكانت واشنطن أدرجت 4 من كبار قادة "حماس"، 3 منهم خلال سبتمبر/ أيلول 2015، على قائمة "الإرهاب" وهم: يحيى السنوار، وروحي مشتهى، ومحمد الضيف، وفتحي حماد.