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الرسالة نت-ياسمين عنبر

كشيء أشبه بالمسرحية المجهز لها جيداً، مرت أحداث محاكمة الشبان المقدسيين محمد أبو الكف ووليد الأطرش وجهاد الطويل ومحمد دويات وعلي صبرة، إذ تلخصها والدة الأخير "هنادي صبرة"، بقولها: "اليهودية وزعت عمر أبيها المستوطن "الكسندر لبلوفيتش" وهو 64 عامًا على أبنائنا الخمسة ظلمًا وبهتانًا".

إلى ما قبل ثلاث سنوات تعود "صبرة" بذاكرتها حين كان طفلها "علي" ذو السبعة عشر ربيعًا يقف مع أصدقائه الأربعة في شارع من شوارع القدس، تحكي: "في نفس الوقت والمنطقة حصل حادث سير بسيارة أدى إلى انقلابها وموت مستوطن عجوز فيها"، ليتهموا بعد ذلك بإلقاء الحجارة على السيارة وزج بهم بالسجن، وتبدأ رحلة معاناتهم وذويهم.

"براءة أو سنتان" كان هذا هو الحكم الذي تتهيأ له والدة الأسير "علي" كما أخبرها المحامي، لتصعق كما تحكي أن القاضي "وبكل بساطة" قد حكم على ابنها تسع سنوات ونصف ورفع الجلسة.

"هذا الحكم أوجع قلبي ولن أستوعبه في يوم من الأيام"، تابعت وما فتئت تردد "حسبنا الله ونعم الوكيل": "هذا الحكم لم أضعه في أي دفتر من دفاتر حياتي، ولم يخطر على بالي أصلًا، فكل ما هيأت نفسي عليه هو حكم السنتين فقط أو البراءة".

تسترسل "صبرة" في حديثها عن يوم المحاكمة، قائلة: "جميع أهالي الأسرى الذين حكموا شعروا كأنها مسرحية اشترك فيها الجميع"، وليس "صبرة" فحسب، بل حكم على الأسير محمد أبو كف 15 عامًا، ووليد الأطرش حكم بالسجن لمدة 13 عاماً ونصف، فيما حكم قبل ذلك في نفس القضية الشاب محمد دويات بالسجن مدة 18عاماً، والأسير جهاد الطويل تسع سنوات، بما يساوي عدد سنوات عمر المستوطن "64 عامًا".

وليلة المحكمة هي من الليالي العصيبة التي تمر على أهل الأسير، لا سيما حين يخبرهم المحامي أنها محكمة "النطق بالحكم"، فشريط ذكريات طويل مر ليلة الخميس الماضي أمام ناظري الأسير أم علي صبرة، وهو أحد الشبان الذين اتهموا زورًا وبهتانًا كما تقول بمقتل المستوطن.

تذكرت حين اضطرها الاحتلال أن تصبح سجانة ابنها، وقت أن حكمت المحكمة الإسرائيلية حكم "الحبس المنزلي" على طفلها علي!

كما مر أمامها كيف نسيت كل القوانين والتعهدات التي مضت عليها بمجرد سماعها التأوه والتوجع من طفلها علي مريض القلب، خدشت ال " آه" قلبها وقت تذكرها كيف اخترقت القوانين وخرجت من المنزل الذي أبعد فيه علي وأخذته إلى المستشفى لتجد 200 جندي أحاطوا بالإسعاف بعد دقائق وحاصروها وعلي برًا، وأيضًا جوًا حين صعدت طائرات تراقبهما، فاعتقله الجنود لاختراقه شرط الحبس المنزلي ما أشعرها بأن الاحتلال شن حربًا فعلية ولكنها غير مكتملة الأركان!

تصف "أم علي" الأم المكلومة ليلة المحكمة وتقول: "لم أنم ليلتها وأنا أفكر كيف سأستقبل حكم ابني، ففي كل محكمة كنت أذرف الدموع حرى لرؤيته وهو مكبل اليدين والرجلين"، فطفلها الذي أصبح رجلًا داخل الزنازين، لم تعد تهمه مواعيد لعب الكرة، ولا زي الرياضة ولا ساحة الحارة التي يجتمع وأطفال جيرانه فيها، فقد كبر ودخل إلى قواميس حياته "فورة..سجان..محكمة..زيارة..دق شبابيك..بوسطة..كانتينا.. وشوق وأشياء أخرى كثيرة!