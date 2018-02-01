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الضفة المحتلة - الرسالة نت

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الليل 24 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة تل جنوب غرب نابلس، وشنت حملة مداهمات واعتقالات واسعة.

وأوضحت المصادر أن حملة الاعتقالات أسفرت عن اعتقال كل من: عماد مصطفى أحمد ريحان (27 عاما)، وأحمد يوسف إبراهيم رمضان (٢٠ عاما)، ومحمود نايف محمد سلوادي (25 عاما)، وجهاد إبراهيم أحمد اشتية (19 عاما)، وحامد إبراهيم عوض رمضان (24 عاما) وأحمد إبراهيم عثمان رمضان (20عاما) وقاسم يوسف إبراهيم رمضان (26 عاما) وجهاد حسان الهندي (27 عاما).

من جهة أخرى، اعتدى مستوطنون مساء أمس بالضرب المبرح على الشاب عبد الرحمن شحادة من قرية عوريف جنوب نابلس، وذلك أثناء عودته إلى البلدة عبر الطريق الواصل إلى بلدة عصيرة القبلية.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة دير استيا شمال غرب مدينة سلفيت، وشنت حملة مداهمات واسعة بحجة إصابة مستوطنة بالحجارة على مدخل البلدة.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت عددا من الأحياء، وانتشرت في أكثر من منطقة، ودهمت أكثر من 20 منزلا، واستجوبت سكانها وحققت معهم ميدانيا.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الخميس شابين لدى اقتحامها لمخيمي قلنديا والجلزون بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوة عسكرية دهمت مخيم الجلزون شمال رام الله واعتقلت الشاب أحمد عامر دبور بعد اقتحام منزله وجرى اقتياده إلى جهة مجهولة خارج المخيم.

كما اقتحمت قوة عسكرية كبيرة مخيم قلنديا شمال مدينة القدس واعتقلت الشاب إبراهيم عدوي بعد اقتحام منزله وتخريب والعبث بمحتوياته.

وخلال الاقتحام أقد الجنود على تفتيش منزل شقيقه وتخريب الأثاث بعد حملة تفتيش دقيقه في جميع المنزل.