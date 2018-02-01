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الضفة المحتلة- الرسالة نت

قُتل شخص برصاص الاجهزة الأمنية فجر اليوم الخميس وأصيب اثنان من افراد الامن خلال اشتباك مسلح وقع بالقرب من مخيم بلاطة شرقي نابلس.

وقالت مصادر محلية إن الشاب أحد الدلحي قتل خلال اشتباك مع الأجهزة الأمنية التي كانت تنفذ عملية استهدفت تجار مخدرات في المخيم.

وقال محافظ نابلس اللواء اكرم رجوب ان قوات الامن حاصرت احد المطلوبين وهو تاجر مخدرات وصادر بحقه مذكرة اعتقال في مخيم بلاطة فرفض تسليم نفسه وقام بإطلاق النار على قوات الامن فأصاب اثنين منهم احدهما اصيب بجروح وصفت بالمتوسطة والاخر اصيب بشظايا.

وأضاف ان قوات الامن حاصرت المنزل واستطاعت الدخول الى البيت عبر فتحه قامت بفتحها بالجدار إلا انه اطلق النار على الامن مما أضطر قوات الامن الى اطلاق النار عليه وقتله.