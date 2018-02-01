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الرسالة نت – ترجمة خاصة

طردت قوات الأمن في الكنيست الإسرائيلي، أمس الأربعاء، العضو المتطرف عن حزب الليكود أورن حزان من احتفال أقيم بحضور كافة أعضاء الكنيست بمناسبة تأسيسه منذ 69 عاما.

وبحسب وسائل إعلام عبرية مختلفة، فإن طرد حزان تم بطلب من رئيس الكنيست بولي إدلشتاين بعد أن طلب حزان من إدلشتاين الاعتذار لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب تصريحات أطلقها ضده في جلسة مغلقة مؤخرًا.

وذكرت المصادر العبرية أن أكثر من 20 شكوى قدمت ضده أوصلت إلى إبعاده عن الجلسات البرلمانية وتغريمه بمبلغ 10 آلاف شيكل .

وكانت إذاعة كان العبرية نشرت تسجيلات صوتية لإدلشتاين وهو عضو في الليكود أيضًا يهاجم فيها نتنياهو خلال جلسة مغلقة، بسبب سياساته داخل الحزب وكذلك في الحكومة.