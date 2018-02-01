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الرسالة- أمل حبيب

كيف يمكن أن يرثي الابن أباه ولا يبكي، بل كيف يمكن أن يقف أمام جثمانه دون ارتعاشة، ثم كيف يستطيع أن يسأل جمع المشيعين وينتظر إجابة!

همام عماد العلمي أجاب عن كل التساؤلات التي بدأت بـ "كيف" في دقيقة واحدة فقط خلال صلاة الجنازة على والده عماد العلمي القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس.

سبع تكبيرات وقُبلة!

جامع العمري وسط مدينة غزة كان شاهدًا هو الآخر على حسن وصلاح الراحل، التفتت الأنظار بداخله الى همام الابن البكر للعلمي، وقد أمسك الميكرفون مُعرفًا بإيجاز عن والده، ثم بدأ بعدة أسئلة جميعها كانت تبدأ بـــــ:" هل تشهدون أن والدي كان...؟".

وجه لهم التساؤلات إن كان رجلًا صالحًا، وذاكرًا لله، وصالحًا، وتقيًا، ومجاهدًا، إجابة واحدة بــــــــــ

" نشهد" كانت تصله بصوت عالٍ، لا حاجة لأي مكبرات صوتية ليصل عبر شاشات التلفزة، أو منصات التواصل الاجتماعي التي نقلت مراسم تشييعه ودفنه عبر تقنية البث المباشر.

بان الارتياح جليًا على وجه ابن الراحل، فدعا الله قائلًا: "اللهم إن هؤلاء عبادك قد شهدوا له بالخير، فتقبله من عبادك الشهداء".

سبع تكبيرات، بعد كل واحدة منهن كان ينظر لوجه والده المسجى أمامه، يودعه بعدها بقُبلة على الجبين، وتهون عليه ذكر الحضور والشخصيات الوطنية والفصائلية والسياسة لمناقب أباه عماد.

لم ينس رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، سرد بعض من المواقف التي عايشها مع الراحل ومنها يوم إصابة المرحوم التي أدت إلى بتر ساقه، وقال: "غاب أبو همام عن الوعي لما يزيد عن الساعة والنصف، فأصبح بعدها كّأنه شهيد يمشي على الأرض نصفه في الجنة ونصفه في الدنيا".

بركان ونضارة!

بين جنباته ثورة وبركان، فلم يكن مجرد قائد في حركة فلسطينية كبيرة، بل كان واحدًا من المناضلين في هذه الأمة، كما قال نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خلال صلاة الجنازة، وكان همام منصتًا للجميع قبل أن يحين دوره لرثاء والده!

بعد ثلاثة أسابيع من إصابته، ثلاثة أسابيع من صبر العائلة على الابتلاء، ثلاثة أسابيع وهمام هو ذاك الرجل القوي الذي ظهر فجأ أمام الاعلام ليكسر صمت والده وهو في دقيقة واحدة فقط.

يدرك من عرف الفقيد ومن لم يعرف، أنه خسارة حقيقية ممن مثلوا الإسلام، طوال المراحل وعلى اختلاف الأزمنة والأمكنة، فالزهد في المناصب والمكاسب اتفق عليه أغلب المتحدثين والمشاركين خلال مسيرة تشييع جثمانه.

على كتفه اليمين حمل همام جثمانه والده، ومشى بذات الخطوات الواثقة، في حين لم تخف نظارته الطبية ألم قلبه، أو دمعاته التي خانته فجأة، عاد لصمته مجددًا، دون أن يفقد حضوره بين المعزيين.