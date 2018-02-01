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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

أعلنت (إسرائيل) أنها ستسمح بإدخال مولدات الكهرباء إلى قطاع غزة؛ لتخفيف الأزمة الإنسانية، مشيرةً إلى وجوب تلبية شروط أمنية وأخرى.

وقالت شبكة "ريشت كان" العبرية إن (إسرائيل) طرحت في مؤتمر الدول المانحة للفلسطينيين في بروكسل خطتها لإعادة إعمار قطاع غزة من الناحية الإنسانية وتقدر الخطة بمليار دولار بحيث ستطلب من هذه الدول تمويلها.

وقد عرض وزير التعاون الإقليمي "تساحي هنغبي" بنود الخطة مع التشديد على أن (إسرائيل) لن تبدي ليونة فيما يتعلق بإدخال المواد المسماة بثنائية الاستخدام أي من شأنها أن تستخدم أيضا لأغراض "إرهابية".

ويشار إلى أن "إسرائيل" قللت في السنوات الأخيرة من إدخال المولدات الكهربائية في غزة ونتيجة لذلك زاد النقص في الكهرباء بغزة، ونقص في قطع الغيار.

ووفقا لبيانات منظمة غيشا لحقوق الإنسان فإنه خلال عام 2017 تم إدخال 9 مولدات فقط من "إسرائيل" إلى قطاع غزة.