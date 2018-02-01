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المصدر: www.webteb.com

التعب هو عرض شائع جدا في المجتمع العصري وهذا ليس بغريب. فنحن نشغل وقتنا حتى النهاية في العمل، الأسرة، المخاوف، الضغوط والأهداف التي نشعر بأننا مجبرون على تحقيقها. اذاً ربما من الصعب أن نعتاد على فكرة أنه ينبغي علينا العيش حياة أكثر هدوئا، أو على الأقل التفكير بذلك، لكن يمكن محاربة التعب بواسطة المنتجات الغذائية المختلفة.

إليكم 5 نصائح لمحاربة التعب بواسطة منتجات تتوفر في المنزل.. بعيداً عن الصيدلية:

القهوة

الكافيين هو منبه معروف. جمعية خبراء التغذية الأمريكية تدعي أنه لا يوجد أي مشكلة في شرب هذه المادة المنبهه واللذيذة، طالما تم ذلك باعتدال. وقد أظهرت الدراسات أن الكافيين يحفز فعلا الدماغ ويسبب حده في التفكير. كوبين من القهوة يوميا لا ينبغي أن يشكلا مشكلة، ولكن أكثر من كوبين يؤديان الى زيادة احتمال إصابتكم بالتوتر والأرق. ومع ذلك يجب الاصغاء للجسم، فتحمل الناس للكافيين يختلف إلى حد كبير من شخص إلى آخر ويمكن أن يختلف حتى لدى نفس الشخص تبعا لفترات معينة في حياته.

البيض

هذا الدواء الشعبي حظي بتأييد خبراء التغذية. واحدة من أهم الطرق لمكافحة التعب هي اتباع نظام غذائي متوازن، والبيض مليء بالمكونات الجيدة مثل البروتين، الحديد، فيتامين A، حمض الفوليك، RIBOFLAVIN فيتامين B وحمض البانتوثنيك. كلوا بيضة واحدة في اليوم، بأي طريقة تحضير شئتم، ويفترض أنه بعد فترة وجيزة سوف تشعرون بتحسن.

من المهم الحرص على الإكثار من شرب الماء للحفاظ على توازن السوائل في الجسم، والوقاية من الجفاف، بالإضافة إلى العديد من المخاطر الناجمة عن نقصانه حيث يمكن أيضا أن تؤدي للتعب والإرهاق. يجب تجنب شرب المشروبات المحلاة كبديل للماء، على الرغم من أنها تمنح شعورا بالامتلاء فهي تحتوي على قيمة عالية من السعرات الحرارية وهي مليئة بالسكريات الضارة للجسم. احرصوا على شرب 10-12 أكواب من الماء وكوب واحد من الحليب يوميا.

الحليب الخالي الدسم

دمج القليل من البروتينات مع الكربوهيدرات يمكنه ضمان الحفاظ على مستوى عالي من الطاقة. تناول الكربوهيدرات فقط، مثل الكعك أو الفطائر المشبعة بالسكر، قد يسبب بزيادة حادة في السيروتونين، الذي هو ناقل عصبي موجود في الدماغ، مما يؤدي للشعور بالإعياء. اضافة البروتين الى الوجبة يمكنه منع الشعور بالإعياء وإعطاء شعور بالطاقة المرتفعة. وبهذا يفضل بدء اليوم مع وجبة فطور جيدة التي تشمل الكربوهيدرات المركبة والقليل من الحليب الخالي من الدسم.

الزنجبيل

من المعروف أن الزنجبيل يرفع مستوى الطاقة كثيرا. ولهذا الجذر طعم حلو مثل العرق سوس ويستخدم منذ الاف السنين لعلاج الضعف والتعب. ومع ذلك، فيجدر الحذر منه من حيث الكمية ، فلا تأخذوا الزنجبيل الا إذا كنتم متعبين حقا، فهو يمكنه التسبب بحالة من فرط اليقظة لدى الأشخاص الذين يشعرون بالحيوية والغير متعبين. إذا كنتم تشعرون بالتعب المستمر، فخذوا 2 جرام من مسحوق الزنجبيل يوميا لمدة ستة أسابيع، ثم خذوا استراحة لمدة أسبوعين على الأقل وافحصوا إذا ما تغير الشعور.

توصيات أخرى لمحاربة التعب :

خذوا استراحة، امشوا قليلا في الخارج وقوموا بممارسة تمارين التأمل، يفضل في الهواء الطلق وفي مكان هادئ. استمعوا إلى الموسيقى المهدئة وركزوا على ما هو مهم وجيد في حياتكم لإعادة الطاقة التي يحتاجها جسمكم.

تحركوا وكونوا نشيطين ، مارسوا الرياضة ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع، 30-45 دقيقة في كل مرة. اصعدوا وانزلوا الدرج بدلا من استخدام المصعد. الرياضة تؤدي لإفراز الاندورفينات في الدماغ التي تمنح شعور جيد وتعطينا قوة عقلية وجسدية للتعامل مع كل ما سيجلبه معه اليوم.

تخلصوا من الوزن الزائد، إذا كنتم تحملون أكثر من سبعة كيلوغرامات زائدة، فإنكم قد تتعبون بشكل أسرع. التخلص ببطء من الوزن الزائد مع اتباع نمط حياة صحي وتغذية سليمة، سوف يزيد تلقائيا من مستوى الطاقة لديكم.