تصغير الخط تكبير الخط

غزة- الرسالة نت

أعلنت شركة الوطنية موبايل عن إطلاق حملة "الضريبة علينا" لمشتركي الفاتورة في قطاع غزة؛ والتي تقضي بتحمل الشركة خصم ضريبة القيمة المضافة من أرباحها بدلا من إضافتها على فاتورة المواطنين.

وقالت الشركة في بيان لها، اليوم الخميس، "تفهما للوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به سكان قطاع غزة، أطلقنا حملة الضريبة علينا لمشتركي الفاتورة التي من شأنها تخفيف الأعباء المالية الكبيرة عن المواطنين ولو بشكل بسيط".

وأضاف: "جاءت حملة الضريبة علينا مراعاة منا للحالة الاقتصادية في ظل الحصار المستمر منذ ما يزيد عن العشر سنوات".

وأكدت أن الحملة تأتي "كواجب علينا ضمن مسؤوليتنا المجتمعية كوننا جزء أصيل من القطاع الخاص المتفهم للأوضاع الاستثنائية التي تمر بها غزة".

وكان نشطاء التواصل الاجتماعي بغزة ومئات المواطنين طالبوا شركات الاتصالات بخصم ضريبة القيمة المضافة التي أعادها رئيس السلطة محمود عباس على قطاع غزة من أرباح الشركات بدلا من إضافتها على الفواتير.