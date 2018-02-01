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غزة - الرسالة نت

يشهد مساء غد الجمعة, انطلاق منافسات الأسبوع الخامس عشر من دوريي الدرجتين الممتازة والأولى, بإقامة أربعة لقاءات على الملاعب المعشبة في قطاع غزة.

ففي الممتازة يستضيف خدمات رفح منافسه شباب جباليا على ملعب رفح البلدي جنوب القطاع, بينما يلتقي اتحاد الشجاعية مع القادسية على ملعب فلسطين في غزة.

أما في الأولى, فيلعب خدمات دير البلح مع الجلاء على ملعب الدرة في دير البلح بالمنطقة الوسطى, ويواجه الزيتون نظيره خدمات النصيرات على ملعب بيت لاهيا شمال القطاع.

العودة للانتصارات

ويترقب خدمات رفح نظيره شباب جباليا على أحر من الجمر, في مباراة نارية بين الفريقين, الساعيين للتقدم في جدول الترتيب, بهدف الضغط على ثلاثي المقدمة.

"الأخضر" الرفحي (الرابع 24 نقطة) يدخل المواجهة واضعا أمامه طموح تحقيق النقاط الثلاث مع مديره الفني محمود المزين, لأجل العودة إلى سكة الانتصارات, التي توقفت في الجولة الماضية بالتعادل القاتل مع خدمات الشاطئ (1-1).

أما "ثوار الشمال" (الخامس 22 نقطة), فيمنّي نفسه بالعودة إلى معقله بالانتصار برفقة مدربه أحمد عبد الهادي, والذي سيعني انفراده بالمركز الرابع, وهو أمر سيفتح للفريق أبواب الضغط على ثلاثي المقدمة للمنافسة على اللقب, بهدف تعويض ما فاته خلال الأسبوع المنقضي بالتعثر أمام القادسية (1-1).

الصحوة الحقيقية

وفي موقعة مهمة على صعيد التقدم في جدول الترتيب, يتأهب اتحاد الشجاعية لتحدي منافسه القادسية.

ويأمل "المنطار" (السابع 17 نقطة) أن يكون هذا اللقاء بمنزلة الصحوة الحقيقية بالنسبة له هذا الموسم, لأجل الارتقاء مركزا واحدا في الترتيب, ما يعني ابتعاده أكثر عن صراع القاع من جهة, وتأمين وضعه في المسابقة من جهة أخرى مع مدربه مصطفى نجم.

في المقابل, لا يزال يبحث القادسية (الحادي عشر وقبل الأخير 11 نقطة) عن فوزه الأول منذ 6 جولات, والذي سيكفل له القفز أكثر من مركز في سلّم الترتيب, لضمان مغادرة النفق المظلم ولو مؤقتا برفقة مديره الفني نادر النمس.

وكان اتحاد الشجاعية قد تعادل مع اتحاد خانيونس (1-1) في اللقاء الأخير, على غرار القادسية الذي تعادل أمام شباب جباليا بنفس النتيجة.

صراع الأولى

وفي منافسات الدرجة الأولى, تجري مباراة متكافئة ومثيرة بين خدمات دير البلح وخصمه الجلاء.

ويطمح خدمات الدير (التاسع 19 نقطة) لدخول صراع المنافسة على خطف إحدى بطاقتي الصعود للممتازة في نهاية الموسم, وهو نفس الشيء الذي سيلعب من أجله الجلاء (الثامن 20 نقطة), في ظل تقارب فارق النقاط بين الأندية المتقدمة في الترتيب.

وفي آخر لقاءات الجمعة, يلتقي الزيتون (الرابع 22 نقطة) مع خدمات النصيرات (الثاني 25 نقطة) في صراع قوي وطاحن بين الطرفين, اللذين يقدّمان عروضا جيدة مؤخرا.