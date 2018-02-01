تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت - فادي حجازي

حرم شباب رفح نظيره شباب خانيونس من الابتعاد في صدارة دوري الدرجة الممتازة, بعدما هزمه (3-2), ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من المسابقة.

وتسببت الخسارة في بقاء رصيد شباب خانيونس 28 نقطة في الصدارة, بفارق المواجهات المباشرة أمام ملاحقه المباشر الصداقة, الذي تعادل مع غزة الرياضي (0-0) في لقائه الأخير.

ومن باب الغرابة هذا الموسم, أن متصدر دوري الأولى, فريق خدمات خانيونس يتساوى مع متصدر الممتازة في رصيد النقاط (28 نقطة), كونه حقق انتصارا ثمينا على المجمع الإسلامي (1-0) مؤخرا.

يشار إلى أنه لا يزال باقا على نهاية دوريي الدرجتين الممتازة والأولى 8 أسابيع, ومن الممكن أن تحدث تغيّرات كثيرة في جدول الترتيب.