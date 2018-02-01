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الرسالة نت - فادي حجازي

تلقى شباب خانيونس ضربة قوية أمام نظيره شباب رفح, بحصول لاعب خط وسطه معتز أبو سل على بطاقة صفراء, ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وتعتبر البطاقة هي الثالثة لأبو سل على التوالي, ما يعني غيابه عن موقعة "النشامى" أمام خدمات الشاطئ الأحد المقبل, في الأسبوع الخامس عشر من الدوري.

ويأتي عدم تواجد اللاعب مع فريقه, ليضاعف من حجم الصعوبات التي سيواجهها شباب خانيونس أمام خدمات الشاطئ, الذي سيلعب بقوة لأجل تأمين نفسه في جدول الترتيب.

يشار إلى أن أبو سل يعدّ أحد القطع الرئيسية في تشكيلة المدرب محمد أبو حبيب هذا الموسم, ويملك في رصيده هدفين أحرزهما أمام شباب جباليا (1-0), والهلال (1-0).