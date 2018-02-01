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الضفة المحتلة - الرسالة نت

أعلنت وزارة المالية برام الله اليوم الخميس، عن موعد صرف رواتب موظفيها العموميين في قطاع غزة والضفة.

وقالت الوزارة، إنه سيتم صرف رواتب موظفي السلطة، خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير الحالي، وذلك رغم الأزمة المالية الخانقة.

ولفتت إلى أنه لن يتم صرف علاوة غلاء المعيشة، مشيرةً إلى أن الخصومات مستمرة على موظفي غزة، وذلك ضمن الاجراءات لتصويب الأوضاع.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم صرف العلاوة الدورية بقيمة 1.25 %، حيث ستحسب من الراتب الأساسي، بالإضافة إلى صرف 5% علاوة المعلمين في الضفه وغزة.