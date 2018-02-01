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كفر كنا-الرسالة نت

أطلق مجهول النار على مسجد عمر بن الخطاب في قرية كفر كنا بالداخل الفلسطيني المحتل، وهو المسجد الذي يؤمه نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الشيخ كمال الخطيب.

وقال عدد من المصلين إن "عدة رصاصات اخترقت إحدى النوافذ واستقرت في جدران المسجد الداخلية".

وأكدوا أنه لم يصب أحد بأذى، في حين سادت البلدة حالة من الاستنكار والغضب في أعقاب الاعتداء على المسجد، وتساءلوا عن خلفية جريمة إطلاق النار على مكان للعبادة.

يشار إلى أن الشيخ الخطيب هو إمام وخطيب المسجد، والذي اعتقلته قوات الاحتلال الأسبوع الماضي للتحقيق ثم أفرجت عنه بقرار منعه من السفر، مع العلم أنه ممنوع من دخول المسجد الأقصى بقرار احتلالي أيضًا.