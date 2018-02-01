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الرسالة نت - وكالات

تعرض لاعب تشيلسي الجديد روس باركلي لإصابة غريبة, أثناء توجهه لمقاعد البدلاء بعد استبداله خلال لقاء بورنموث (0-3), ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وكان تشيلسي متخلفا أمام بورنموث (0-1)، عندما أخرج أنطونيو كونتي مدرب الفريق لاعبه باركلي في الدقيقة 54، وأشرك مكانه سيسك فابريغاس.

وذكرت صحيفة "صن" الإنجليزية عبر موقعها الإلكتروني، أن اللاعب عانى من الإصابة, إثر اصطدام قدمه بأحد الأشياء المعدنية قبل جلوسه على دكة البدلاء, وسط قلق من زملائه بعدما توقّف لبرهة من الوقت، قبل أن يعود إلى غرفة تغيير الملابس.

وكان لاعب إيفرتون السابق قد تعرض لإصابات متعددة في مسيرته القصيرة، لكن هذه الإصابة قد تكون الأغرب، ولم يعلّق تشيلسي بعد على الحادثة.

ويعاني باركلي لتقديم أداء يشفع له المشاركة أساسيا في تشكيلة تشيلسي، منذ انضمامه إليه في بداية فترة الانتقالات الشتوية قادما من إيفرتون.