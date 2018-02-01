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الرسالة نت-وكالات

واصلت العملات الرقمية الإلكترونية موجة الخسائر الحادة والعنيفة التي بدأت مع أول أيام خلال العام الجاري.

موجة الخسائر العنيفة التي طالت جميع العملات الرقمية، تصدرتها خسائر العملة الأكثر قوة وانتشارا "بيتكوين" التي تكبدت نحو 44 مليار دولار الشهر الأول من العام الجاري.

لكنها قلصت خسائرها خلال تعاملات الخميس، لتعاود الارتفاع إلى أعلى من 10 آلاف دولار مرة أخرى، مستفيدة من هدوء المخاوف بشأن تحركات المنظمين في كوريا الجنوبية، وذلك بعدما سجلت أقوى وتيرة انخفاض شهرية لها على الإطلاق.

وخلال تعاملات مبكرة، هبطت عملة "بيتكوين" بنسبة 0.40 بالمئة إلى 10125 دولارا بعدما هبطت إلى أدنى من 10 آلاف دولار في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت عملة "ريبل" بنسبة 1.75 بالمئة إلى 1.14 دولار، وانخفضت عملة "بيتكوين كاش" بنسبة 0.40 بالمئة إلى 1475 دولارًا، فيما ارتفعت عملة "إثريوم" بنسبة 3.55 بالمئة إلى 1155 دولارًا.

وبنهاية تعاملات شهر كانون الثاني/ يناير الماضي كانت عملة "بيتكوين" قد فقدت 44.2 مليار دولار من قيمتها السوقية التي بلغت نحو مائتي مليار دولار مطلع هذا العام، لتسجل بذلك أقوى خسارة شهرية على الإطلاق