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الرسالة نت - وكالات

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، تجديد عقد لاعبه الدولي الألماني مسعود أوزيل، بعد الكثير من التكهنات حول إمكانية رحيله عن الفريق نهاية الموسم الجاري.

وكشف أوزيل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام", عن تمديد عقده مع الفريق لـ"3" أعوام مقبلة، إذ ينتهي عقده الجديد في صيف 2021.

وقال اللاعب: "أنا فخور للإعلان عن توقيع عقد لمدة 3 سنوات أخرى، إنه واحد من أهم القرارات في حياتي".

وأضاف: "في النهاية اتبعت قلبي لاتخاذ القرار، كما قلت دائما أشعر هنا أني في منزلي، ولدي الكثير من الحماس لفعل أشياء كبيرة في السنوات القليلة المقبلة".

يشار إلى أن أوزيل سيصبح صاحب أعلى راتب في تاريخ النادي "اللندني"، حيث سيتقاضى 350 ألف إسترليني أسبوعيا.