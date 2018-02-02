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الرسالة نت - وكالات

ذكرت صحيفة" كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، أن الجزائري فوزي غلام نجم نابولي يأمل في الوجود ضمن قائمة اللاعبين الذين سيعتمد عليهم المدرب ماوريسيو ساري في المواجهة أمام بينفينتو، ضمن منافسات الأسبوع الـ23 من الدوري الإيطالي، والمقررة إقامتها يوم الأحد.

ورغم أن الجهاز الفني لنابولي يخطط للتعويل على غلام انطلاقا من موقعة الدوري الأوروبي أمام لايبزيغ الألماني، التي سيحتضنها ملعب "سان باولو" يوم 15 فبراير، إلا أن اللاعب يبذل مجهودات خرافية في التدريبات على أمل إقناع ساري ومعاونيه بتغيير رأيهم والدفع به في موقعة بينفينتو.

وكان الجزائري قد أبهر أطباء إيطاليا, عندما تعافى من إصابة الرباط الصليبي في وقت قياسي، وهو ما جعله مدربه يصفه بـ"غير الآدمي".

ويعود آخر ظهور لغلام مع نابولي ليوم 1 نوفمبر الماضي في مواجهة مانشستر سيتي، لحساب دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وشارك غلام في 17 مباراة الموسم الجاري بمسابقات دوري وكأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا, سجل خلالها هدفين وصنع 5 أهداف أخرى.