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الرسالة نت - وكالات

ترجح الغالبية كفة باريس سان جيرمان عند مواجهة ريال مدريد في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، في الرابع عشر من فبراير الجاري، قياسا بقوة الفريق الفرنسي وغزارة أهدافه مقابل ترنح بطل إسبانيا هذا الموسم وابتعاده عن المنافسة في "الليغا".

وبعد انتصارات كبيرة لسان جيرمان في الدوري الفرنسي, تعرض فريق المدرب أوناي إيمري للهزيمة الثانية على يد ليون (1-2), قبل أن يتفوق على مونبيلييه (4-0) مؤخرا، لتتضح العديد من نقاط الضعف بالفريق الباريسي, التي قد يستغلها زين الدين زيدان مدرب "الملكي" بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

1- حارس مهتز:

يفتقد مشروع سان جيرمان حارسا من العيار الثقيل، وقد حاول بالفعل التعاقد مع يان أوبلاك وجيانلويجي دوناروما وتيبو كورتوا، خاصة أن مستوى حارسه الحالي ألفونسي أريولا غير ثابت وبديله كيفن تراب ليس أفضل حالا، وارتكب أريولا خطأ فادحا في هدف نبيل فقير في اللقاء قبل الماضي, وبشكل عام استقبلت شباك سان جيرمان 17 هدفا في 22 مباراة بالدوري.

2- الضربات الثابتة:

يعاني سان جيرمان من الضربات الثابتة للمنافسين، إذ اهتزت شباكه 10 مرات في الدوري بهذه الطريقة, وآخرها هدف فقير من ركلة حرة، ونصف هذه الأهداف من ركلات ركنية.

3- الاعتماد على نيمار:

رغم تألق كافاني صاحب 27 هدفا ومبابي الذي وقع على 15 هدفا, يظل نيمار مصدر الخطورة الأكبر واللاعب الأكثر تأثيرا بالفريق, وتضرر سان جيرمان بغيابه عن موقعة ليون, قبل أن يعود أمام مونبيلييه.

وأحرز نيمار 26 هدفا في 23 مباراة وصنع 16 هدفا، أي أنه ساهم في 42 هدفا من إجمالي 107 أهداف للفريق, وفي غيابه خسر سان جيرمان من ليون, وتعادل دون أهداف مع مرسيليا.

4- موتا بلا بديل:

من المتوقع تعافي لاعب الوسط تياغو موتا عند مواجهة الريال, ويبدو ماركو فيراتي بديلا طبيعيا له كمحور ارتكاز، لكن إيمري يفضل وجود الأخير في العمق، وجرّب جيوفاني لو سيلسو بديلا لموتا, إلا أنه لم ينسجم بشكل كبير في هذا الدور، ما جعل الفريق يتعاقد مع لاسانا ديارا لاعب الريال السابق ليشغل دور موتا, إذا لم يكن جاهزا بدنيا.

5- عدم الاستقرار:

لا تبدو الأجواء صحية داخل النادي منذ واقعة صدام نيمار وكافاني بسبب ركلة جزاء، وتعرض الأول لصيحات استهجان قبل أسبوعين, لإصراره على تسديد ركلة جديدة، فضلا عن تسريبات بتمرد لاعبين على المدرب إيمري الذي لا يضمن الاستمرار طويلا في منصبه.