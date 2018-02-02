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الرياض-الرسالة نت

أعلن التحالف العربي أن الوضع في مدينة عدن استقر، وأن السعودية والإمارات هدفهما واحد ورؤيتهما مشتركة في ما يخص اليمن، في وقت رأت فيه الحكومة اليمنية أن سقوط العاصمة المؤقتة بيد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات يندرج ضمن أجندات أخرى تتعارض مع وحدة اليمن.

ففي بيان أصدره اليوم عقب لقاءات عقدها وفد عسكري وأمني رفيع سعودي إمارتي في عدن قال التحالف إن السعودية والإمارات "ليست لديهما أطماع سوى أن يكون يمن العروبة آمنا ومستقرا وقادرا على التنمية والازدهار".

ودعا التحالف الأطراف اليمنية كافة إلى التعامل بحكمة والتركيز على الهدف الرئيس، وهو "دحر الميلشيات الحوثية التابعة لإيران"، وفق ما ورد في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية.

وخلا البيان من أي إشارة إلى دعم الحكومة الشرعية بعدما تعرضت مقارها في العاصمة المؤقتة لهجوم من قوات المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات والمتهم بالسعي لفصل جنوبي اليمن عن شماله.

وانتهى الهجوم بسيطرة مسلحي المجلس الانتقالي الجنوبي على جل مقار الحكومة ومعسكراتها باستثناء القصر الرئاسي في معاشيق.

وكان وفد التحالف وصل أمس إلى عدن للوقوف على استجابة طرفي القتال لقرار وقف إطلاق النار بعد المواجهات التي بدأت الأحد واستمرت حتى الثلاثاء.

وقد أثار الموقف السعودي من أحداث عدن الدامية انتقادات في أوسط مؤيدي الشرعية، إذ قال بعضهم إن الرياض ظلت" تتفرج" ولم تتدخل لوقف هجوم حلفاء الإمارات الذين حاصروا رئيس الحكومة أحمد بن دغر وأعضاء حكومته في القصر الرئاسي قبل أن يتراجعوا عن اقتحام القصر الواقع جنوبي المدينة.

وكانت الحكومة اليمنية اعتبرت في وقت سابق اليوم أن "ما قام به المتمردون بعدن محاولة انقلابية وخروج عن هدف إنشاء التحالف"، وقالت إن ما حدث يخدم أجندات أخرى تتعارض مع وحدة اليمن، ويعد خروجا عن الهدف الذي من أجله تشكل التحالف.

وأضافت في بيان أن ما وصفتها بالمليشيا الانقلابية نشرت الأحد الماضي قوات ودبابات ومدرعات في الأحياء السكنية الآمنة بمدينة عدن وهاجمت مؤسسات الدولة.

وقال البيان إن قوات المجلس هاجمت مجمع القضاء ومبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومعسكرات ألوية الحماية الرئاسية وحاولت التقدم للسيطرة على القصر الرئاسي، مشيرا إلى مقتل عدد من جنود الحماية الرئاسية الموالية للحكومة ومدنيين.

وعلى الأرض، استمرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم في انتشارها المكثف بمدينة عدن معززة بالدبابات والآليات العسكرية، كما ظلت قائمة نقاط التفتيش التي أقامتها تلك القوات عقب المواجهات الأخيرة.

وعقب سيطرتها على المناطق التي كانت خاضعة للقوات الحكومة أنزلت قوات المجلس الانتقالي أعلام الجمهورية اليمنية ورفعت مكانها أعلام دولة الجنوب السابقة، في حين قال المتحدث باسم الحكومة راجح بادي إن حكومة أحمد عبيد بن دغر لم تغادر عدن، وإن القصر الرئاسي ومحيطه ومعظم أحياء مدينة كريتر تحت سيطرة اللواء الأول حماية رئاسية الموالي للحكومة.

وخلفت المعارك -التي تدخل فيها الطيران الحربي الإماراتي إلى جانب قوات المجلس الانتقالي- 29 قتيلا و325 جريحا وفق وزارة الصحة اليمنية، في حين تحدثت منظمة حقوقية يمنية عن حصيلة أكبر تقارب التسعين قتيلا.