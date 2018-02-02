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أنقرة- الرسالة نت

وصف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو محاولات إعلام "دول حصارِ قطر" تشويهَ صورة تركيا خلال الأزمة الخليجية بأنه أمر مثيرٌ للاشمئزاز، مشيرا إلى أن المسلم يجب أن يكون صادقا.

وقال -خلال مقابلة تُـبَث لاحقا مع الجزيرة ضمن برنامج "لقاء اليوم"- إن هذه الدول تتعمد ذلك لأنها تكره ما تراه من شعبية كبيرة للرئيس رجب طيب أردوغان.

وأضاف أوغلو أن دول الحصار تمارس ضغوطا على عدة دول للانحياز لهم، وأن هذه الضغوط تمارس بشكل خاص على الدول الإسلامية فـ "ضغطوا على الصومال على سبيل المثال حتى أنه تم تهديدها إلا أنها رفضت ذلك لأن الشعب الصومالي صاحب كرامة".

وتساءل "لماذا يقوم هؤلاء بزرع الفرقة بين أبناء الأمة؟ وعندما توجه لهم أي انتقادات يهاجمونك..".

وأضاف الوزير أن تركيا حاولت منذ البداية القيام بدور وساطة، لكن المتابع يرى أن إعلام دول الحصار يهاجم أنقرة أيضا.

وضرب أوغلو مثالا على افتراءات دول الحصار بأن أحد أصدقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان -وهو مسؤول عن اللوبي السعودي في أميركا- نشر صورة كاذبة يدعي أنها لقطري قُتل من قبل جنود أتراك بـ الدوحة في محاولة لزرع الفتنة فـ "كيف من الممكن أن تتوسط وهناك طرف يكرهك، ويهاجمك؟".