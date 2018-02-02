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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

قال نائب وزير الحرب (الإسرائيلي) الحاخام إيلي بن داهان إن حركة حماس تحاول باستمرار مهاجمة (إسرائيل) عن طريق البحر، وذلك خلال زيارته لقاعدة البحرية في قاعدة أسدود جنوب الأراضي المحتلة عام 1948.

واستعرض بن داهان الذي رافقه في الجولة قائد القاعدة البحرية والقادة والمقاتلين من سلاح البحرية، التحديات التي تواجه القطاع الجنوبي بشكل عام والبحرية بشكل خاص في ضوء الجهود الرامية إلى التصدي لهجمات من غزة.

وبعد الزيارة، قال نائب الوزير: "قابلت جنودا لديهم العزم والشجاعة يعملون ليلا ونهارا لحماية الحدود البحرية لإسرائيل".

وأضاف: "تواجه إسرائيل مجموعة من التهديدات المعقدة، حيث حماس في غزة الذين يقومون بحفر الأنفاق وإرسال الغواصين ومحاولة اختراق أراضينا، والقيام بهجوم باستخدام تقنيات وأساليب متطورة".

وتابع: "إن أعدائنا يحاولون دائما إيذاءنا من البحر، حدث ذلك في عملية الجرف الصامد عام 2014 من قبل غواصي حماس".

وأشار إلى أن المهمة الحالية تقتضي مواصلة الجهد لزيادة الاستعداد التشغيلي على جميع المستويات لأي تهديد يواجه (إسرائيل).

ويشار إلى أن فرقة من الكاموندز البحري التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس هاجمت قاعدة زيكيم العسكرية خلال العدوان الأخير على غزة.