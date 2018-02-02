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الرسالة نت - وكالات

كشفت تقارير صحافية فرنسية, عن أحد أسباب رحيل جناح باريس سان جيرمان السابق، البرازيلي لوكاس مورا، عن الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوي المنصرم صوب توتنهام.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية, أن إدارة نادي باريس سان جيرمان القطرية لم تستغن فقط عن مورا, الذي قضى خمسة أعوام في العاصمة الفرنسية، بسبب حاجتها للإيفاء بضوابط قواعد اللعب المالي النظيف التي وضعها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، لكن أيضا لأنه كان أحد اللاعبين الذين يفشون أسرار غرف خلع الملابس، هو والفرنسي من أصول تونسية، حاتم بن عرفة، الذي يلعب مع الفريق منذ صيف 2016.

وأوضحت "لو باريزيان" أن اللاعبين شعروا بالأسف لرحيل اللاعب إلى "البريميرليغ"، لا سيما بعد إصرار المدير الرياضي للنادي، أنتيرو هنريكي، للبحث عن مخرج للاعب الدولي البرازيلي.

يشار إلى أن مورا انتقل إلى باريس سان جيرمان في يناير عام 2013 قادما من ساو باولو البرازيلي مقابل 40 مليون يورو, وخاض بقميصه 150 مباراة, وتوّج معه بـ4 ألقاب في كل من الدوري الفرنسي وكأس الرابطة الفرنسية و3 في كأس فرنسا و5 في السوبر المحلي.