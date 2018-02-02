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الأراضي المحتلة-الرسالة نت

لقيت الطفلة الرضيعة سارة أحمد عبد الكريم زواهرة (عامان) من سكان قرية المعصرة جنوب بيت لحم مصرعها صباح اليوم الجمعة، إثر حادث دهس وقع بالقرية.

وقال المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات إن غرفة عمليات شرطة المحافظة تلقت بلاغا صباح اليوم يفيد بوصول الطفلة زواهرة متوفية لمستشفى اليمامة إثر حادث سير دهس من قبل سائق شاحنة.

وأضاف أن خبراء الحوادث باشروا التحقيق بما حصل للوقوف على الملابسات، كما تم توقيف السائق لحين استكمال الإجراءات القانونية كما تم إبلاغ النيابة العامة.