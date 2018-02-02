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الأراضي الفلسطينية-الرسالة نت

اندلعت مواجهات غاضبة اليوم الجمعة، بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال "الإسرائيلي"، بمعظم مناطق التماس في الضفة والقدس المحتلتين وقطاع غزة.

وتأتي المواجهات للجمعة التاسعة على التوالي، رفضاً لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة "لإسرائيل".

وفي القدس المحتلة، شهدت مدينة العيسوية، قمعت قوات الاحتلال مسيرة جماهيرية غاضبة بعد أن ألقت القنابل الصوتية والغازية صوب المتظاهرين، ما أدى إلى إصابة 20 شاباً بجراح مختلفة.

وفي بيت إيل شمال مدينة البيرة، اندلعت مواجهات عنيفة وغاضبة بين شبان وقوات الاحتلال بعد أن قمعت مسيرة غاضبة رفضاً للقرار الأمريكي، ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات بالاختناق والرصاص الحي.

وشهد المدخل الجنوبي لمدينة أريحا، مسيرة جماهيرية غاضبة قمعها جنود جيش الاحتلال، بعد أن أطلقوا قنابل الغاز بغزارة ما أدى إلى وقوع إصابات

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في المزرعة الغربية شمال غرب رام الله، بالتزامن مع اندلاع مواجهات أخرى على حاجز حوارة جنوب نابلس بعد مسيرة للفصائل.

كما اندلعت مواجهات عنيفة في بلدة كفر قدوم بقلقيلية عقب قمع قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للإستيطان والرافضة لقرار ترامب

قطاع غزة

وفي مدينة غزة، نظمت حركة حماس مسيرة جماهيرية بعد صلاة الجمعة، رفضاً لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بمدينة القدس عاصمة "لإسرائيل".

وفي خانيونس جنوب قطاع غزة، نظمت القوى والفصائل الوطنية وقفة احتجاجية وسط المدينة، ضمن فعالياتها المتواصلة نصرة للقدس.

وشهدت نقاط التماس على الحدود الشرقية لقطاع غزة، مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال المتمركزة خلف السلك الفاصل.

يتبع...