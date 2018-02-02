تصغير الخط تكبير الخط

الأراضي الفلسطينية-الرسالة نت

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عن إصابة 13 مواطن بجراح مختلفة، خلال موجهات جمعة الغضب التاسعة التي اندلعت بين شبان وقوات الاحتلال، "الإسرائيلي" رفضاً لقرار ترامب بالاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة "لإسرائيل".

وقال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، في تصريح وصل الرسالة نت، إن "مواجهات الجمعة أسفرت عن إصابة 13 مواطن، 8 منها بمواجهات شرق جباليا بينها إصابة خطيرة في العين وأخرى في البطن، و5 إصابات أخرى شرق غزة".

وفي مواجهات الضفة المحتلة، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن إصابة 38 مواطن بجراح مختلفة خلال المواجهات التي اندلعت اليوم الجمعة، في نقاط التماس مع الاحتلال "الإسرائيلي" بأرجاء مدن الضفة.

وذكر أن من بين الإصابات 5 بالرصاص الحي، واصابتين بالرصاص المطاطي و31 اختناقاً بالغاز.

واندلعت مواجهات غاضبة بعد ظهرالجمعة، بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال "الإسرائيلي"، بمعظم مناطق التماس في الضفة والقدس المحتلتين وقطاع غزة، رفضاً لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في السادس من ديسمبر الماضي اعتبار القدس "عاصمة إسرائيل" والبدء بنقل سفارة واشنطن إليها.