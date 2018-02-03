تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت - وكالات

انضم السعودي سالم الدوسري الوافد الجديد لصفوف فياريال، لقائمة فريقه للأدوار الإقصائية في بطولة الدوري الأوروبي، قبل مواجهة ليون الفرنسي في دور الـ32 من المسابقة.

وكان فياريال قد أعلن عن ضم الثنائي السعودي سالم الدوسري وجابر عيسى من نادي الهلال السعودي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، حيث سيشارك الأول مع الفريق الأساسي، بينما سينضم الثاني للفريق الرديف.

وتمت الصفقة كجزء من صفقة التعاون المشترك بين الاتحاد السعودي ورابطة الدوري الإسباني، برعاية الهيئة العامة للرياضة السعودية، برئاسة تركي آل الشيخ.

ومن المقرر أن يحل فياريال ضيفا على ليون في 15 فبراير الجاري في ذهاب دور الـ32 الدوري الأوروبي، بينما تجري مباراة العودة على ملعب الفريق الإسباني في 22 من الشهر ذاته.

ورغم انضمام الدوسري إلى القائمة الأوروبية لفريقه، إلا أنه خرج من قائمة فياريال لمواجهة ريال بيتيس، اليوم السبت, في إطار الجولة الـ22 من الدوري الإسباني.