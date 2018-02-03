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الرسالة نت - وكالات

فاز الأهلي المصري على نجوم الدوري السعودي (1-0)، في مباراة اعتزال فؤاد أنور، نجم فريق الشباب ومنتخب السعودية السابق.

وسجل هدف المباراة الوحيد باكاماني ماشامبي (34).

وشارك أنور في 15 دقيقة من الشوط الأول، غادر بعدها أرض الملعب وتلقى تحية الجماهير السعودية والمصرية التي حضرت لوداعه.

ولعب النجم السعودي السابق في صفوف الشباب بين عامي 1990 و1998، وتوّج خلال تلك الفترة بلقب الدوري السعودي 3 مرات, وكأس ولي العهد مرتين, وكأس الخليج للأندية مرتين, ولقب البطولة العربية.

يشار إلى أن أنور شارك مع "الأخضر" في كأس العالم عامي 1994 و1998، فضلا عن ظهوره في كأس العالم للأندية مع النصر عام 2000.