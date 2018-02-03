تصغير الخط تكبير الخط

جنين- الرسالة نت

أنهت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، صباح اليوم السبت، حصارها لمنزلٍ في بلدة الكفير جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد التأكد من عدم وجود المطارد القسامي أحمد نصر جرار به.

وقالت مصادر محلية لـ"الرسالة نت" أن قوات الاحتلال حاصرت المنزل الذي يعود لأحد أقارب جرار، وبدأت بالمناداة عليه عبر مكبرات الصوت لتسليم نفسه.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة، فيما بدأت جرافة عسكرية بالاقتراب من المنزل.

ويشار إلى أن قوات الاحتلال تتهم المطارد جرار بالوقوف وراء عملية قتل الحاخام قرب مدينة نابلس قبل شهر.