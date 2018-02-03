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غزة - الرسالة نت

كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية في تحقيق نشر اليوم حمل عنوان "كيف حصل أبو مازن على «الطائرة الرئاسية»، شراء رئس السلطة محود عباس طائرة جديدة بطريقة غير مباشرة.

وحصلت «الأخبار» على مجموعة وثائق تثبت شراء السلطة الفلسطينية، بطريقة غير مباشرة، طائرة جديدة خُصّصت لرئيس السلطة محمود عباس، وذلك بعد نحو أسبوع على انتشار خبر شراء الطائرة عبر الإعلام الإسرائيلي، بدءاً من القناة الثانية وصحيفة «ميكور ريشون».

وذكر التحقيق أن جملة الاتصالات التي أجرتها «الأخبار» خلال الأسبوع الماضي بعدد من قادة حركة «فتح» والمسؤولين في السلطة، خلُصت إلى ردود في ثلاثة اتجاهات: الأول كان نافياً للخبر ومعتبراً ما يدور «حديثاً تحريضياً» يستهدف شخص الرئيس. أما الثاني فيقول إن الطائرة أهداها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لعباس خلال سفر الأخير من الشيشان إلى موسكو عام 2011. الرد الثالث كان أن شراء الطائرة جاء في سنة 2011، وأن الإمارات كانت قد تكفلت «صيانة طائرة أبو مازن المسجلة ضمن الخطوط الجوية الفلسطينية) وتزويدها بالنفقات والوقود»، قبل أن تتوقف أبو ظبي عن ذلك أخيراً بفعل الخلافات معها في قضية القيادي المفصول من «فتح» محمد دحلان.

وتقول الأخبار إن الوثائق والمراسلات الداخلية تثبت أن الطائرة اشتريت بالفعل، وهي حديثة وعمرها في الخدمة لا يتعدى 6 سنوات و3 أشهر، وتكلفتها 50 مليون دولار، وبدأت نقل عباس منذ أسبوعين.

ويؤكد التحقيق أن الطائرة بدأت رحلات في نهاية كانون الثاني 2017 إلى بروكسل وأديس أبابا.

وتظهر الوثائق التي نقلتها (الأخبار) أنه في الثامن من آب الماضي (2017)، بعث رئيس وحدة الطيران الرئاسي، اللواء طيار ناهي مناع، كتاباً مروّساً عبر «ديوان الرئاسة» ، وهو موجه إلى رئيس مجلس إدارة «صندوق الاستثمار»، محمد مصطفى، بعنوان «استبدال الطائرة غلوبال 500».

يقول مناع في الكتاب إنه جرت «مداولات طويلة» بين فريق مشترك من الصندوق وآخر من «وحدة الطيران الرئاسي» خلُصت إلى إقرار استبدال «الطائرة الرئاسية (الحالية) من طراز غلوبال 500 بأخرى أحدث وأكثر ملاءمة لأمور العمل (تكون من) طراز BOEING/BBJ (و) تغطي الاحتياجات للسنوات المقبلة».

وتقول الصحيفة إن وثيقة أخرى صدرت في الثامن عشر من تموز 2017، تبيّن أن محمد مصطفى كان قد مهّد لهذه الدراسة الطويلة عبر شركة AGAMC A.V.V التي عرّف عن نفسه خلال التوقيع بأنه مديرها.

ووقّع مصطفى باسم الشركة عقداً مع مستشار قانوني مقيم في دبي في الإمارات العربية المتحدة (DOLAND H. BUNKER AND ASSOCIATES) بقيمة 25 ألف دولار ليقوم بالتواصل مع الشركات وإتمام المعاملات القانونية في هذا الشأن.

واللافت بحسب التحقيق أن AGAMC A.V.V ، التي وقّع مصطفى العقد باسمها، ستبقى في بقية الأوراق هي المعتمدة بدلاً من «صندوق الاستثمار»، كما ستُصرف الدفعات المالية لحساب هذه الشركة التي ستكون في النتيجة مالكاً للطائرة.

ويخلص التحقيق إلى أن الطائرة عملياً ليست مسجلة باسم الصندوق ولا باسم رئاسة السلطة، وإنما باسم مصطفى شخصياً عبر شركته. وهو ما جعل عدداً من القانونيين يحارون في إجابتنا عن مصير الطائرة بعد ترك عباس الرئاسة أو رحيله، وهل هناك ما يثبت أنها لرئاسة السلطة أو أنه يمكن لأي رئيس مقبل استعمالها، وخاصة أنه لا موانع قانونية من تسجيلها باسم الصندوق أو السلطة، علماً بأن الأول وفق قانونه الداخلي غير مخوّل ولا ملزم بتاتاً بأن يتكلف نفقات الثانية، ومن ذلك ديوان الرئاسة.

وبحسب الأخبار فإن سجل الطائرة يبين أنها انتقلت عملياً إلى العمل ضمن خطوط شركة «أجنحة العرب» في الأردن (Arab Wings Company) في الشهر الأول من العام الجاري (2018) تحت مسمى استعمال خاص VIP واسم جديد ألصق عليها هو T7-PAL، وهو ما ينفي ما قيل إنها ستعمل بإشراف «الخطوط الفلسطينية».