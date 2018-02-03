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برلين- الرسالة نت

أمرت محكمة ألمانية مسجدا شمالي غربي البلاد بعدم رفع أذان صلاة الجمعة عبر مكبرات الصوت بعد أن أيدت اعتراضا قانونيا من زوجين يعيشان على بعد نحو كيلومتر من المسجد.

وخلصت محكمة جلزنكيرشن الإدارية إلى أن بلدة أور-إركنشفيك لم تفحص طلبا قدمه السكان المسلمون عام2013 كما ينبغي، لكن متحدثا باسم المحكمة قال إن ذلك لا يمنع المسجد من تقديم طلب جديد.

وقال الزوجان المسيحيان إن رفع الأذان ينتهك حقوقهما الدينية.

في الجهة المقابلة، وصف حسين تورجت -وهو مسؤول بارز بالمسجد المعني بالحكم- قرار المحكمة بأنه مخيب للآمال.

وأضاف "الأذان يستمر لدقيقتين فقط في حوالي الساعة الواحدة ظهرا أيام الجمعة فقط.. لم نتلق أبدا أي شكاوى، ولدينا جيران ألمان أقرب كثيرا ربما على بعد عشرة أمتار فقط".

ويزداد في الكثير من مناطق ألمانيا -التي يوجد بها أكثر من 2500 مسجد- الشعور المناهض للمسلمين والتأييد لسياسات مناهضة للهجرة بعد تدفق على البلاد ما يزيد على مليون مهاجر من العراق وسوريا ودول أخرى ذات أغلبية مسلمة بدءا من 2015.

المصدر : الجزيرة,رويترز