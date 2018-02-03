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الضفة المحتلة - الرسالة نت

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم السبت، أربعة شبان من مدينة جنين وبلدة برقين جنوب غرب المحافظة.

وذكرت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين قاسم ومصطفى محمود جرار، وابراهيم احمد عبيدي، ونادر لطفي مساد، بعد اقتحام منازل ذويهم في بلدة برقين، ومنزلا في حي الجابريات القريب من واد برقين، مستخدمة الكلاب البوليسية التي هاجمت المعتقل قاسم جرار واصابته بجروح وقامت بسحبه قبل اعتقاله.

وأشارت المصادر إلى ان قوات الاحتلال عاثت فسادا وخرابا بمحتويات المنازل، اضافة الى ترهيب المواطنين من خلال الكلاب التي أطلقتها داخل هذه المنازل.

وفي السياق ذاته، ذكر كمال أبو الرب نائب محافظ جنين، أن مواجهات اندلعت في بلدة الزبابدة جنوب جنين أثناء محاصرة قرية كفير القريبة من البلدة، ومداهمة منزل المواطن وليد ارشيد واعتقال اثنين من ابنائه.

واشار الى ان قوات الاحتلال اطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع خلال المواجهات، ما أدى الى إصابة العديد من المواطنين بحالات اختناق ومنهم من كانوا بداخل منازلهم، كما أصيب الزميل الصحفي مصور تلفزيون فلسطين بالاختناق بعد منعه من التصوير وإلقاء قنبلة صوتية على مركبته، وعملت طواقم اسعاف الهلال على معالجته ميدانيا كما ذكر لـ"وفا".