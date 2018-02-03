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محمود مرداوي

تكاد أن تحدث لكن هولها يبعدها كلما اقتربت... نار يشتد أوارها تحت الرماد، لا يجزم أحد متى ستخرج ومتى سيثور البركان.

جبهة الشمال في عين العاصفة... ترفض دولة الاحتلال تغييبها عن العناوين الرئيسية لنشرات الأخبار في الفضائيات والصحف ووكالات الأنباء حتى تبقيها حية حاضرة فوق السطح بالتوازي مع جهد دبلوماسي وسياسي محموم يوظف لثني إيران عن فتح مصانع للصواريخ في لبنان بهدف القفز عن الإجراءات الوقائية لسلاح الجو الصهيوني الذي يعترض قوافل الصواريخ من سوريا إلى لبنان.

إن محاولة اغتيال حمدان في صيدا ثم تصريحات ليبرمان التي تلت الحادث باتهام حماس ببناء قوة عسكرية في لبنان والجولان بديلاً لاستخدامها عند الحاجة وفي ساعة الصفر، ثم تنشر فضائية كان العبرية خبراً يدعي أن إيران سمحت لحركة حماس إقامة قاعدة صواريخ لحركة حماس في الجولان بإشراف تام من الحركة ورعايتها.

تمر دولة الاحتلال بمرحلة حساسة للغاية، تشعر بأن الاتفاق المتعلق بسوريا قد تجاوزها وتجاهل مصالحها، وحاولت من خلال الدبلوماسية الهادئة والمحمومة، السرية والعلنية، وعلى كل المستويات، للضغط على بوتين لمراعاة مصالحها وعدم السماح لإيران وحزب الله إقامة قواعد عسكرية قريبة من الحدود في الجولان، في وقت هاجمت ثلاثين هدفاً في الأراضي السورية ثابتا ومتحركا ادعت أنها تحتوي على سلاح مخل بحالة التوازن مع حزب الله في لبنان ولا يمكن التعايش معه.

كما أن المستوى العسكري والسياسي الصهيوني وضع خطوطاً حمر في لبنان مهدداً إياها في حال تجاوزها ستباشر دولة الاحتلال بإجراء عمليات قصف داخل الحدود، وكانت في العام الماضي تقدر أن الإيرانيين اقتربوا من إنشاء مصنع لتجميع الصواريخ الدقيقة في لبنان بهدف تجاوز قدرات سلاح الجو الصهيوني اعتراض شحنات الصواريخ من سوريا إلى لبنان.

ومن خلال الضغط والتهديد أجبرت إيران على التراجع عن إنشاء هذا المصنع الذي حُفر له في أعماق الجبال.

لكن على ما يبدو الأمور في هذه الأيام تختلف من حيث الإحساس بالخطر والشعور بضرورة الفعل لمنع ما يُعتقد أنه مصنع جديد تباشر في إنشائه إيران على غرار ما فعلت في العام الماضي، لكن تحت أعماق الجبال في محاكاة لمفاعل آراك النووي الذي لا تستطيع القنابل والصواريخ الخارقة للتحصينات الوصول إليه وتفجيره.

إن زيارة نتنياهو الأخيرة لبوتين ونشر الروس صور رئيس الاستخبارات العسكرية وسكرتير نتنياهو والملحق العسكري في موسكو وهم يُطلعون وزير الدفاع الروسي "سيرجي شفيجو" قبل اجتماع بوتين نتنياهو، وزيارة وفد أمني روسي رفيع المستوى لدولة الاحتلال لأول مرة منذ عشرين عاماً يؤشر على حجم الأرق والقلق الذي يهيمن على نتنياهو ويحرق قلبه ويقلق منامه جراء التحولات الجيواستراتيجية في البيئة السياسية في منطقة الشمال.

إيران تصنع ما خططت له في سوريا ودفعت مقابله أموالا طائلة وتضحيات كبيرة، وهي تسير وفق رؤية استراتيجية تطبقها وكأنها لا تقابل خصوما يعترضون طريقها ويؤثرون على مخططاتها التكتيكية والاستراتيجية بنوع من الإصرار والغطرسة والالتصاق بالهدف الذي حددته، وعدم الاندفاع وراء الإحساس بضرورة الرد على استفزازات العدو المتتالية نظير أن تصل الى ما تصبو إليه وتتطلع لتحقيقه.

إن دولة الاحتلال لم تحقق في الساحة السورية إلا منع التواصل اللوجستي بين سوريا والعراق وإيران بفضل حلفاء أمريكا: الأكراد، إلا أن الحملة العسكرية التركية في الأيام الأخيرة قد أطاحت بهذا الإنجاز بموافقة الروس ومباركة إيران وسكوت السوريين.

دولة الاحتلال هددت بعد أن بلّغت أطرافا عدة بأنها تمتلك أدلة قاطعة وصور أقمار اصطناعية واضحة على إنشاء مصنع لتركيب الصواريخ الدقيقة في لبنان.

فهي تمر في حالة ارتباك وتردد بين أن تُقدم على تنفيذ تهديداتها بقصف المواقع، الأمر الذي سيؤدي إلى حرب وما بين الاكتفاء بالضغط الدبلوماسي والنزول عن الشجرة.

ليبرمان عندما سُئل لماذا لا تهاجم (إسرائيل) مصنع الصواريخ وتدمره؟ أجاب بأن العمل بطرق وأدوات أخرى ربما يكون مقدَّمة على الرد على القصف الذي سيؤدي إلى حرب.

حزب الله يدير المواجهة بذكاء ومبادأة، إذ هدد دولة الاحتلال عن طريق اليونيفيل من مغبة استمرار بناء السور على الحدود، محذراً من إمكانية مهاجمة الشركات العاملة والمشرفة على البناء.

چابي أيزنكوت الموصوف بقلة الكلام لم يصمت هذه المرة متهماً حزب الله بخرق التعهدات الدولية بامتلاك أسلحة وقوات في مناطق تخالف اتفاق وقف إطلاق النار بعد حرب لبنان الثانية في ٢٠٠٦.

إذن دولة الاحتلال تحشد معلوماتها وتروج ادعاءاتها للضغط على لبنان من خلال ادعاء وجود قواعد ومعسكرات تدريب لحماس وقواعد صواريخ دقيقة في لبنان تزود حزب الله وحماس، والطرفان يمران بحالة من التحدي وعض الأصابع، لكن بصمت مطبق من الإيرانيين وتفكير بصوت صاخب من الاسرائيليين. فهل اعتقاد (إسرائيل) بوجود مصانع للصواريخ الدقيقة في لبنان وقواعد تدريب بديلة لحماس تؤدي لعمليات تصفية جديدة وقصف مواقع حساسة بثمن حرب ثالثة مدمرة مجهولة النتائج؟ أم اختيار التعايش مع وجود تهديد بوتيرة أعلى في منطقة الشمال؟

الأيام والأسابيع القادمة ستجيب عن هذه المعضلة التي تواجه صانع القرار في دولة الاحتلال، لكن الحيطة والحذر أولى فأولى.