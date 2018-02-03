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غزة-الرسالة نت (تغطية خاصة)

قال عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، إن أطرافاً دولية أبدت استعدادها، لتقديم المساعدات المالية اللازمة لتوفير متطلبات تنفيذ اتفاق المصالحة.

وأضاف في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم السبت: "تكونت قناعة لدى العديد من الأطراف الدولية بضرورة دعم اتفاق المصالحة"، موضحا أن دولا منها النرويج تكفلت بشكل معلن أمام الجميع بالدعم المالي لتوفير متطلبات المصالحة.

وبحسب الأحمد فإن أن الاستعداد الدولي للدعم لا يتعلق فقط بقضية الموظفين والرواتب، و"إنما مساعدة الشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع الصعبة، وفي القضايا البيئية والتعليمية وإعادة إعمار غزة".

وجدد التذكير بأن سويسرا، وضعت منذ عدة سنوات اقتراحًا وخطة للمساعدة في حل مشكلة رواتب الموظفين.

وتأتي تصريحات الأحمد، للكشف عن تفاصيل اللقاء الدولي غير الرسمي، الذي عقد في مقر السفارة السويسرية في العاصمة البلجيكية، تحت عنوان "تمكين حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني في قطاع غزة"، بتنظيم ودعوة من الخارجية السويسرية.

ولفت الأحمد، إلى أن الاجتماع جاء نتيجة لخطابات منذ أشهر، قامت بها سويسرا، وبعض دول الاتحاد الأوروبي، من أجل تذليل العقبات التي تقف أمام تمكين الحكومة وعودة السلطة الفلسطينية لغزة وبسط سلطتها وإدارة شؤون غزة، وفق القوانين كما في الضفة؛ لإنهاء الانقسام.

وقال الأحمد: "تشكلت قناعة لدى جميع الأطراف، أن الانقسام لا يهدد الشعب الفلسطيني فقط في قطاع غزة، بل يهدد حتى قضية الأمن والاستقرار لدى دول المنطقة، وفي مقدمتها مصر التي لعبت دورًا في توقيع اتفاق المصالحة في 2011، ثم اتفاق تنفيذه في 2017".

وذكر الأحمد أن المشاورات ستتركز في رام الله مع السلطة الفلسطينية وحكومة الوفاق.