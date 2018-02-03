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الرسالة نت - وكالات

أكدت تقارير صحافية، أن نادي أتلتيكو مدريد في طريقه لخسارة جولة مهمة أمام غريمه المحلي برشلونة، وذلك عقب نهاية الموسم الجاري.

وتردد مؤخرا أن برشلونة مستعد لدفع الشرط الجزائي في عقد أنطوان غريزمان (100 مليون يورو) الصيف المقبل، فيما استدعت إدارة أتلتيكو اللاعب لمطالبته باحترام النادي، وعدم التفاوض مع أحد على الأقل حتى نهاية الموسم الجاري.

وفي هذا الصدد قال الصحفي الشهير والمحلل بشبكة "سكاي سبورتس" جييم بالاغي: "برشلونة واثق من الحصول على اللاعب، لأنه يعرف أنه متحمس للانضمام لهم".

وأضاف: "أتلتيكو استسلم للأمر الواقع، وأخبر غريزمان أنه يمكنه الرحيل، لكن فقط من خلال الطرق المشروعة، هم يعرفون أنه سيغادر لبرشلونة حتما، لذلك يريدون الاستفادة منه، وعدم تشتيت تركيزه على الأقل حتى نهاية الموسم الحالي".

وتابع: "لقد سجل غريزمان أو صنع هدفا في 6 من آخر 7 مباريات مع أتلتيكو مدريد، بالتأكيد هو هدف لبرشلونة في الميركاتو الصيفي".