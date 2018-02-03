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الرسالة نت - وكالات

حلّ رامي بن سبعيني مدافع منتخب الجزائر وفريق رين، في المركز الرابع لقائمة أفضل المدافعين في الدوري الفرنسي، وفقا للتصنيف الصادر عن موقع "دي استاد" المختص في إحصاءات وأرقام الدوريين الفرنسي والإنجليزي.

وفاز بن سبعيني بنحو 67,6% من الالتحامات الثنائية التي جمعته بمنافسيه المباشرين خلال مباريات النسخة الحالية من الدوري الفرنسي.

ونجح 3 لاعبين فقط في تحقيق أرقام أفضل من بن سبعيني، وهم الإسباني يوري بيرشيش الظهير الأيسر لباريس سان جيرمان (69,4%)، والسنغالي بابيس ميسون دغيلوبودغي مدافع ديغون (69,5%), والبرازيلي ماركينيوس مدافع سان جيرمان (71,1%).

يشار إلى أن بن سبعيني شارك في 19 مباراة بمسابقات دوري وكأس فرنسا وكأس الرابطة، لم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف، وكان على أعتاب الانتقال لريال سوسييداد الإسباني في آخر أيام "الميركاتو" الشتوي، غير أن الصفقة لم تتم لأسباب غير واضحة.